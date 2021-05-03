لبنان

خطّة المجذوب فشلت: العودة إلى المدارس مؤجّلة

Lebanon 24
03-05-2021 | 23:06
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كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": كان مفترضاً، بحسب الاتفاق بين رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ووزير التربية طارق المجذوب، أن يعود طلاب شهادة الثانوية العامة في التعليم الرسمي إلى صفوفهم اليوم، لولا أن الرابطة استبقت موعد العودة باستبيان، غب الطلب، كان بمثابة مخرج حيال إحراجها أمام قواعدها من الأساتذة الذين رفضوا أي عودة قبل توفير «لقاح آمن» (وليس لقاح «أسترازينيكا» الذي يعتبرونه غير آمن)، وسلفة مالية تمكنهم من معاودة عملهم وسط ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية.

 

الرابطة قررت عدم العودة إلى التعليم المدمج في 4 أيار، بعدما تبين أن 70 في المئة ممن شاركوا في الاستبيان (3188 أستاذاً) لم يأخذوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وأن 30 في المئة منهم لا يرغبون في أخذه، «وبالتالي ما زالت العودة غير آمنة»، بحسب ما جاء في بيان الرابطة التي طالبت بالإسراع في تأمين اللقاح، وبسلفة على غلاء المعيشة تسمح للأساتذة بالاستمرار في العمل، وبإيجاد حل جذري لمشكلة البنزين من خلال تخصيص بونات شهرية للأساتذة أسوة بالقوى الأمنية.

 

وإذا كانت الرابطة قد استعانت بالاستبيان لتبرئة ساحتها أمام الأساتذة، فإن هؤلاء كانوا ينتظرون اتباع الأصول النقابية بعقد جمعيات عمومية للأساتذة عبر تطبيق «زوم»، على غرار ما تفعل الرابطة حين تعقد اجتماعاتها لأخذ القرارات، ما يضفي صدقية على القرار النقابي، ويجعل الرابطة أقرب من واقع الأساتذة ومعاناتهم اليومية.

 

قد تكون رابطة أساتذة التعليم الثانوي كسبت، بنتيجة الاستبيان، بعض الوقت الى ما بعد عيد الفطر، إلا أن رهانها والوزارة على العودة لـ 14 أسبوعاً فاشل، بحسب مصادر الأساتذة، «فالعام الدراسي يشرف على الانتهاء، وقسم لا بأس به من الأساتذة أنهوا برامجهم عن بعد، والحضور إلى الصفوف بعد توفير الشروط الآمنة لا يجب أن يتجاوز تثبيت المعلومات، في حين أن حل مشكلة المنقطعين عن التعليم هي من مسؤولية الوزارة وليس الأساتذة». كما أشارت المصادر إلى أن خطة العودة لا تراعي أوضاع أولياء الأمور وقدرتهم على تأمين كلفة التنقل إلى المدارس.

 

 

المصدر: الأخبار
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