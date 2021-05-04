عن تفتيش قضائي...A la carte

كان لافتاً ما أشار اليه مصدر قضائي خلال مداخلة تحت عنوان عريض هو "إستقلالية القضاء" في حلقة متخصصة من أن التفتيش القضائي يعمل à la carte على رغم وجود النصوص الجيدة المتعلقة بعمل هيئة التفتيش الا أنه لا يُطبق منها سوى 10 % فقط، مضيفاً أن هذه الهيئة التي تتألف من رئيس(القاضي بركان سعد) وأربعة مفتشين عامين موزعين على الطوائف الى ستة مفتشين موزعين أيضاً بالمناصفة، لم تجتمع منذ ثلاث سنوات، وبالتالي فإن من واجبها أن تجتمع تلقائياً وبشكل دائم ومستمر لمحاسبة كل مقصر أو مرتكب، لا أن تعمل "على القطعة" كما يجري راهناً.