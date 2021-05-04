لبنان

عن تفتيش قضائي...A la carte

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2021 | 10:45
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كان لافتاً ما أشار اليه مصدر قضائي خلال مداخلة تحت عنوان عريض هو "إستقلالية القضاء" في حلقة متخصصة من أن التفتيش القضائي يعمل à la carte على رغم وجود النصوص الجيدة المتعلقة بعمل هيئة التفتيش الا أنه لا يُطبق منها سوى 10 % فقط، مضيفاً أن هذه الهيئة التي تتألف من رئيس(القاضي بركان سعد) وأربعة مفتشين عامين موزعين على الطوائف الى ستة مفتشين موزعين أيضاً بالمناصفة، لم تجتمع منذ ثلاث سنوات، وبالتالي فإن من واجبها أن تجتمع تلقائياً وبشكل دائم ومستمر لمحاسبة كل مقصر أو مرتكب، لا أن تعمل "على القطعة" كما يجري راهناً.

المصدر: لبنان 24

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