لبنان

مكتب فضل الله: الخميس 13 أيار أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
04-05-2021 | 02:57
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أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في بيان، أن "يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم، هذا فضلا عن مرور ثلاثين يوما من شهر رمضان المبارك سائلين المولى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع المسلمين، متوجا بقبول الأعمال وغفران الذنوب، مكللا بالتوفيق للوحدة والعزة والنصر، إنه سميع الدعاء قريب مجيب".
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