جمعية مصارف لبنان: بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً حملت بعض الشوائب

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً أصدر على إثره البيان الآتي:يهمّ جمعية المصارف أن تؤكّد المؤكَّد وأن تعلن إحترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه، خصوصاً وأن الخروج عن هذه "الثابتة" يضع المصارف في دائرة الإستهداف القانوني، الدولي كما المحلّي، ويعرّض وجود المؤسّسات المصرفية وسلامة عملها للخطر.إلاّ أن بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً حملت في مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثّله هذا القطاع إجتماعياً وإقتصادياً، مع ما قد يتسبّب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب إنما على الإقتصاد اللبناني ككلّ، واستطراداً على الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا.