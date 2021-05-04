لبنان

الصورة الاولى لزاهي وهبي خارج المستشفى... ماذا قالت رابعة الزيات؟ (صورة)

Lebanon 24
04-05-2021 | 10:10
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أعلنت الاعلامية رابعة الزيات أن زوجها الاعلامي زاهي وهبي خرج من المستشفى وعاد إلى المنزل.

ونشرت الزيات صورة لوهبي عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليها قائلة:

"الله كريم، 

زاهي خرج اليوم من المستشفى ورجعلنا اوكسيجين  البيت، على أمل أن يستعيد نعمة  الأوكسيجين الطبيعي قريباً، إذ لا يزال بحاجة لبعض الوقت كي يتعافى نهائياً بإذن الله.
مع تكرار الشكر والامتنان لفائض محبتكم ودعمكم وصلواتكم المباركة".

وأضافت الزيات في تغريدة ثانية: "سيعود زاهي  باذن الله الى ميدان بيت القصيد والى عائلته الثانية المحبّة  الميادين التي لم تتركه لحظة من رأس الهرم فيها الإعلامي الأستاذ غسان بن جدّو الى كل أفرادها فرداً فرداً وقلباً قلباً، شكراً لوقفتكم الرائعة".

 

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