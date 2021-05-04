لبنان

في طرابلس.. نشلوا هاتفه الخليوي اثناء اجرائه مكالمة

Lebanon 24
04-05-2021 | 23:44
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اقدم مجهولان منتصف ليل أمس الثلاثاء على نشل هاتف خليوي لاحد الاشخاص اثناء اجرائه مكالمة هاتفية وذلك في احد الشوارع المتفرعة لشارع نديم الجسر في طرابلس، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24". 

وأفادت مصادر ميدانية ان مجموعة من الشبان حاولوا القبض على السارقين الا انهما لاذا بالفرار الى جهة مجهولة.
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