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لبنان
ما جديد قضية الكبتاغون المهرّب الى السعودية؟
Lebanon 24
05-05-2021
|
07:01
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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": ابلغ وزير الداخلية محمد فهمي الى «الجمهورية»، انّه تواصل اكثر من مرة مع وزير الداخلية السعودي منذ نشوب أزمة الكبتاغون المهرّب في شحنة الرمان، لافتاً الى انّه مستعد لزيارة الرياض اذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل معالجة تداعيات ملف تهريب المخدرات وطمأنة السلطات السعودية إلى أنّ الدولة اللبنانية تنكّب بكل طاقتها على منع التهريب وسدّ الثغر في هذا المجال، «وبالتالي فإنّ الزيارة واردة ويمكن ان تحصل بعد عيد الفطر».
ويؤكّد فهمي، انّه «لا ينام الليل سعياً الى إيجاد حلّ لهذه الأزمة المستجدة التي يدفع ثمنها المزارعون والتجار اللبنانيون، وسط معاناة اقتصادية غير مسبوقة»، آملاً في التوصل الى المعالجة المطلوبة في أقرب وقت ممكن».
وقد تمكنت الاجهزة الأمنية اللبنانية من كشف كل ملابسات شحنة الكبتاغون التي ضبطتها الرياض في الرمان الآتي من لبنان، حيث تمّ إلقاء القبض على اثنين من المتورطين فيها، بينما فرّ واحد الى سوريا وآخر الى تركيا، مع الاشارة الى انّ الأربعة هم من اللبنانيين المجنسين.
ويشدّد فهمي، على أنّ التحقيقات اظهرت حتى الآن انّه لا توجد أحزاب خلف تهريب كميات الكبتاغون الى السعودية، وانّ المسألة تتعلق بعصابة من مجموعة أفراد ليست لديهم اي تغطية سياسية.
كذلك، يعتبر وزير الداخلية انّ الموقف السعودي بمنع استيراد المنتجات الزراعية لا يندرج في إطار الضغط السياسي على لبنان، وانما يأتي في سياق ما تفترض المملكة انّها اجراءات ضرورية لحماية امنها ومجتمعها، «ونأمل في أن تنتفي الحاجة إلى مثل هذه الاجراءات قريباً».
المصدر: الجمهورية
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