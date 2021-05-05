لبنان

ماذا لو طلب لودريان من الحريري لقاء باسيل؟ علوش يجيب

Lebanon 24
05-05-2021 | 11:09
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رأى نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش أنّ "طرح خيار اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري هو لكسر الجمود في الواقع القائم وليس مرتبطاً بمسعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان". 
وفي حديث مع "الجديد"، قال علوش: "إذا قرّر رئيس الجمهورية التخلي عن الثلث المعطل فمن الممكن أن يؤلف الحريري الحكومة". 
ورداً على سؤال عن إمكانية أن يلتقي الحريري باسيل إذا طلب لودريان منه ذلك، قال علوش: "لا أظنّ أنّ الحريري في وارد لقاء باسيل قبل تأليف الحكومة".
 
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