أبي سمراء.. سقط من شقته وتوفي على الفور

توفي المواطن "ب.ز" جراء سقوطه من على سطح المبنى الذي يقطنه في منطقة ابي سمراء - طرابلس طريق البيان.وفي التفاصيل أنّ فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة حضرت الى المكان بانتظار الادلة الجنائية للكشف على الجثة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال.ولم تعرف اسباب حادثة السقوط حتى اللحظة.