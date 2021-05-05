طقس ربيعي معتدل حتى يوم السبت.. لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.في التفاصيل، طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الجمعة: قليل الغيوم بسبحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل.- الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:22 درجة.- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,46- ساعة غروب الشمس: 19,24