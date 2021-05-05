26
o
بيروت
37
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موضوع منع التصدير الى السعودية تابع.. خطة أمنية شاملة!
Lebanon 24
05-05-2021
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والصناعة عماد حب الله، والنواب: علي بزي، شوقي الدكاش، نزيه نجم، عدنان طرابلسي، امين شري وروجيه عازار.
البستاني
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة اليوم في صورة طارئة لمتابعة موضوع قرار المملكة العربية السعودية منع التصدير الى اراضيها. وحضر الاجتماع الوزيران فهمي وحب الله وكان النقاش حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع. وكما تعلمون الوزير فهمي هو المسؤول من قبل مجلس الدفاع الاعلى لمتابعة هذا الملف، وجرى نقاش مع معالي الوزير بصراحة وابداء الرأي من قبل النواب اعضاء اللجنة لمجلس الدفاع الاعلى ان هناك تقاعسا في هذا الملف وهو تراكم سنوات من اللامبالاة حتى وصلت الامور الى بلد عربي شقيق كالمملكة العربية السعودية اخذت هذا الاجراء".
وأضاف: "أود ان اقول لشعبنا وللسعوديين الاشقاء الذين وقفوا دائما الى جانبنا، اننا على علم بخطورة الموضوع واتخذنا فورا خطوات أمنية لا يمكنني الافصاح عنها لانها ضمن خطة امنية شاملة، ووزارتا الداخلية والدفاع يقومان بتنفيذها، ولكن لدينا خطوات عملية نقوم بها وسوف نعلم الطرف السعودي اننا لا نفكر، بل نفذنا، وهذه الخطوات العملية تتعلق بالسكانرز، واذا اردنا ان نطلب مناقصة من اجل السكانرز لوضعها على المعابر في المرفأ وعلى الحدود في المصنع والعبودية سوف تأخذ اشهرا حتى وصول السكانرز ونؤمن لها كل ما يجب من اجل ان تبدأ بالعمل، ايضا سوف تأخذ أشهرا وليس لدينا ترف الوقت، وكان هناك اقتراح من قبل اعضاء اللجنة، وهو اقتراح معقول وذلك باشراك القطاع الخاص في هذه العملية لتوفير الاموال وشراء السكانرز وادارتها".
وتابع: "في السوق المحلي، شركات مثل شركة veiritass وغيرها، يقومون بفحص الحاويات وحمولتها قبل التصدير للتأكد من المواد غير الشرعية، ومن الممكن ان نلجأ الى هذه الشركات. وهناك خطوة ثانية وهي على الارض، قبل حصول عملية التحميل اي حصول الكشف من قبل الشركات الخاصة بالتعاون مع الجمارك للتأكد من انها خالية من الممنوعات ".
واكد البستاني "ان القطاع الخاص في ظل الازمة الاقتصادية التي نمر بها هو قطاع فاعل، وعلينا ان نطلب منه المساعدة اكثر. اما بالنسبة لتشكيل وفد لزيارة السعودية ارتأت اللجنة الانتظار قليلا من اجل ان تتبلور الخطوات التي نتخذها على الارض وان يقول الوفد الذي سيتوجه الى السعودية لقد فعلنا وليس فكرنا".
وقال: "مشكلة التهريب تحصل منذ عقود طويلة، واليوم تراكمت وانفجرت في وجه القطاعين الصناعي والزراعي اللذين نعول عليهما كثيرا في إعالة العديد من العائلات وايضا في موضوع الدولار "الطازج" money fresh، وللاسف لا احد وقف في وجه التهريب، واليوم انفجرت في وجهنا. كان تركيز اللجنة على تفعيل عناصر الجمارك، وكان للاعضاء موقف ان العناصر ما زالت لدينا فلماذا لا نفعل دورها. وكان الوزير فهمي واضحا ان هؤلاء يحتاجون الى دورات تقنية للقيام بالواجب. واللجنة سوف تجتمع قريبا بعد اتصالات نجريها مع بعض الدول الصديقة التي من الممكن مساعدتنا في موضوع السكانرز وسوف نعلن عن الاجراءات التي تحققت على الارض".
وسئل عن موقف الجانب السعودي من موضوع التصدير؟
اجاب: "نحن على تواصل معهم، ولكن في هذا الموضوع هناك طرفان الطرف الذي لنا علم به، انما ايضا المتورط في التهريب له طرف سعودي وهناك تواصل مع القوى الامنية بيننا وبينهم. ولان القضية في يد القضاء لا يمكنني بالتالي الافصاح عنها".
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
14:05 | 2021-05-04
04/05/2021 02:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
07:13 | 2021-05-04
04/05/2021 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حالة واحدة ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حالة واحدة ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل
14:53 | 2021-05-04
04/05/2021 02:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة إدارية بالاقفال بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير
Lebanon 24
مذكرة إدارية بالاقفال بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير
12:26 | 2021-05-04
04/05/2021 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أساسي سيتخذه مصرف لبنان اليوم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرار أساسي سيتخذه مصرف لبنان اليوم.. ما هو؟
01:30 | 2021-05-05
05/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:17 | 2021-05-05
هاشم: نؤكد لأصحاب أملاك تشغلها القوة الدولية حرصنا على حقوقهم
06:15 | 2021-05-05
تكتل الجمهورية القوية: لدعم الناس دون المساس بمدخراتهم
06:11 | 2021-05-05
وزني بحث مع حواط في موضوعي شركتي Alfa وTouch
06:10 | 2021-05-05
أصوات انفجارات في المنطقة الحدودية
06:06 | 2021-05-05
عون تابع مسار التحقيق في عملية التهريب الأخيرة إلى السعودية
06:05 | 2021-05-05
321 مليون ليرة لمستشفى البترون من "الضمان الاجتماعي"
فيديو
لقطات تحبس الأنفاس.. أب يلقي أطفاله من النافذة لإنقاذهم! (فيديو)
Lebanon 24
لقطات تحبس الأنفاس.. أب يلقي أطفاله من النافذة لإنقاذهم! (فيديو)
05:00 | 2021-05-05
05/05/2021 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)
23:08 | 2021-05-04
05/05/2021 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
10:51 | 2021-05-04
05/05/2021 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact