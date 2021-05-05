لبنان

هل وصلت اسماك "الكارب" النافقة الى صيدا؟

Lebanon 24
05-05-2021 | 05:35
A-
A+


Doc-P-819714-637558152377392438.jpg
Doc-P-819714-637558152377392438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت صباح اليوم مجموعة من مراقبي مصلحة الاقتصاد جنوبا، نحو سوق السمك "الميرة" في مدينة صيدا، بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة الاقليمي في محافظة لبنان الجنوبي، للتحقق من عدم إدخال صياديها اسماك "الكارب" النافقة، وبيعها للزبائن والتي شوهد نفوق كميات كبيرة منها مترامية على أطراف بحيرة القرعون بسبب ارتفاع منسوب التلوث فيها.

رافق المراقبون في جولتهم داخل سوق السمك، نقيب الصيادين في صيدا نزيه سنبل، حيث عمدوا الى تفتيش مختلف أسماك الصيادين المعروضة للزبائن، والموجودة في براداتهم للتأكد ما إذا كانت تحتوي على تلك النافقة، وأجمع الصيادون لمراقبي الاقتصاد أنهم يعتمدون في عملهم على "صيد الاسماك البحرية من بحر صيدا، دون غيرها من الأنواع النهرية."

سنبل
واكد سنبل " أن مسمكة صيدا هي الانظف، وتؤمن الأسماك الطازجة للمواطنين، وهي خالية تماما من الأنواع النافقة، فيما اعلن المفتشون أن أسماك سوق "الميرة " خالية من تلك النافقة في بحيرة الفرعون".


وفي ختام الجولة، توجهوا من سوق السمك نحو محال لبيع المواد الغذائية والسلع المدعومة في المدينة، حيث سطروا محضر ضبط في حق صاحب ميني ماركت بعد التثبت من عدم إعلانه للأسعار، إضافة إلى شرائه مواد مدعومة من الذرة والشاي والنسكافة، من سوبر ماركات كبيرة بالمفرق وبيعها بطريقة غير قانونية عبر زيادة هامش ربح عليها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:17 | 2021-05-05
06:15 | 2021-05-05
06:11 | 2021-05-05
06:10 | 2021-05-05
06:06 | 2021-05-05
06:05 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website