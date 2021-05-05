لبنان

مستشفى حيرام في صور تعاود تلقيح المواطنين

Lebanon 24
05-05-2021 | 05:42
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مستشفى حيرام في صور عاودت إستقبال المواطنين الذين وصلتهم رسائل نصية لتلقي لقاح استرازينيكا، بعد ما كانت توقفت قسرا لإسبوع واحد بسبب تأخر وصول اللقاح.

وقد انطلقت عملية التلقيح اليوم بإشراف رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور سلمان عيديبي ضمن الإجراءات الطبية والصحية المرعية الإجراء، والتي من شأنها المحافظة على سلامة المواطن بشكل تام"، وأشار الى ان "حملة التلقيح يجب ان تتواصل بشكل طبيعي لتشمل كل فرد ولنصل الى امن إجتماعي صحي سليم".

وقال:"علينا مواصلة اتباع الإجراءات كافة، وعدم التهاون لأننا لم نصل بعد الى المناعة الجماعية المطلوبة"، محذرا "من التراخي وخصوصا في فترة الأعياد التي شهدناها وسنشهدها خلال الأيام القليلة المقبلة".


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