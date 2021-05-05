321 مليون ليرة لمستشفى البترون من "الضمان الاجتماعي"

على ضوء الاجتماع الذي حصل بين مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ومدير مستشفى البترون أيّوب مخباط، حيث تباحث خلاله الطرفان حول أبرز القضايا التي تعيق عمل المستشفى، أبدى كركي تجاوباً كاملاً مع المطالب ترجم بالفعل عبر تحويل مصرفي بحوالي 321 مليون ل.ل. لصالح المستشفى المذكور واللجنة الطبيّة فيه كي يتمكّن من الاستمرار في تأدية واجبه المهني تجاه المرضى اللبنانيين في ظلّ الأوضاع الصحيّة والاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وأكد كركي مجدّداً حرصه على ضمان استمرارية القطاعات الطبيّة والاستشفائيّة والتمريضيّة ودعمها المطلق للصمود أمام هذه المحن الصعبة التي تعصف بها، لاسيّما لناحية هجرة الكوادر المعطاءة والمضحيّة.



وقد أشاد المدير العام بأداء إدارة المستشفى واللجنة الإدارية وجميع العاملين فيه الذين استطاعوا منذ بداية العام 2016 تحقيق نقلة نوعيّة في عمل وأداء ونتائج المستشفى.