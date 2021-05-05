لبنان

أصوات انفجارات في المنطقة الحدودية

Lebanon 24
05-05-2021 | 13:10
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تسمع اصوات انفجارات في المنطقة الحدودية الجنوبية تبين انها ناجمة عن  مناورات تدريبية لجيش العدو الاسرائيلي في منطقة الجولان السوري المحتل.
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