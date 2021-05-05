الجيش: طائرتان اسرائيليتان خرقتا الاجواء فوق مناطق الجنوب

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:





"بتاريخ 4 / 5 / 2021 اعتبارا من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 22.15 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.





تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

