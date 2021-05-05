عبد الصمد تعزي بوفاة صحافية

تقدمت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد بواجب العزاء بوفاة الصحافية وعضو المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع الفرنسي Michèle Léridon الى كل من عائلتها والسفارة الفرنسية في بيروت، ورئيس المجلس Roch-Olivier Maistre.

وقالت: "فقدنا إعلامية مميزة كنا على تواصل معها ومع Maistre حيث بحثنا في شؤون إعلامية مشتركة وتعزيز التعاون وتطوير العمل الإعلامي في وزارة الإعلام وتحديثه لا سيما عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي".