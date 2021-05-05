عطلة للصحف والصحافيين غداً

ذكرت نقابتا الصحافة والمحررين، في بيان، بأن "يوم غد الخميس 6 ايار، عيد شهداء الصحافة اللبنانية، وهو يوم تعطل فيه الصحف والصحافيين، بناء على القرار الصادر عن نقابة الصحافة في 28/4/2021".

