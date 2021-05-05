لبنان

عطلة للصحف والصحافيين غداً

Lebanon 24
05-05-2021 | 07:02
A-
A+
Doc-P-819745-637558202857816576.jpg
Doc-P-819745-637558202857816576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت نقابتا الصحافة والمحررين، في بيان، بأن "يوم غد الخميس 6 ايار، عيد شهداء الصحافة اللبنانية، وهو يوم تعطل فيه الصحف والصحافيين، بناء على القرار الصادر عن نقابة الصحافة في 28/4/2021".
مواضيع ذات صلة
نقابة الصحافة في "ذكرى 6 أيار": صحافيو لبنان كانوا في طليعة من دافعوا عن استقلاله
lebanon 24
05/05/2021 22:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيري للقيادات اللبنانية: ارحموا لبنان وانا متفائل بحل المشكلة في حال نفذ بيان بعبدا بحذافيره وبجهود وزير الداخلية (OTV)
lebanon 24
05/05/2021 22:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عشية وصوله بيروت.. "رسالة شديدة الحزم" من لودريان لمسؤولي لبنان: هذه مجرد البداية
lebanon 24
05/05/2021 22:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تدعم مشروع الوجبات المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمية في لبنان
lebanon 24
05/05/2021 22:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24

صحافة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:40 | 2021-05-05
15:16 | 2021-05-05
14:38 | 2021-05-05
13:46 | 2021-05-05
13:18 | 2021-05-05
12:57 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website