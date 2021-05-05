لبنان

هبة طبية من الاردن الى مستشفى الحريري

Lebanon 24
05-05-2021 | 07:28
A-
A+
Doc-P-819751-637558220188943307.jpg
Doc-P-819751-637558220188943307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلمت نقابة الصيادلة في لبنان، مستشفى رفيق الحريري الجامعي شحنتين من الادوية والمستلزمات الطبية وألامصال مقدمة كهبة من المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة صيادلة الأردن، تعبيرا عن تضامنهما مع الشعب اللبناني ولتوفير الرعاية الصحية للمرضى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وقام نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين ونائبه الدكتور دوري بدورة، بالإشراف على عملية التسليم، حيث كان في استقبالهما المدير العام للمستشفى الدكتور فراس الأبيض ورئيسة دائرة المواد والمشتريات ريموندا مساعد ورئيس قسم المخازن سعيد مزهر ورئيسة قسم الصيدلة رائدة بيطار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:40 | 2021-05-05
15:16 | 2021-05-05
14:38 | 2021-05-05
13:46 | 2021-05-05
13:18 | 2021-05-05
12:57 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website