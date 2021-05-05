هبة طبية من الاردن الى مستشفى الحريري

سلمت نقابة الصيادلة في لبنان، مستشفى رفيق الحريري الجامعي شحنتين من الادوية والمستلزمات الطبية وألامصال مقدمة كهبة من المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة صيادلة الأردن، تعبيرا عن تضامنهما مع الشعب اللبناني ولتوفير الرعاية الصحية للمرضى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وقام نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين ونائبه الدكتور دوري بدورة، بالإشراف على عملية التسليم، حيث كان في استقبالهما المدير العام للمستشفى الدكتور فراس الأبيض ورئيسة دائرة المواد والمشتريات ريموندا مساعد ورئيس قسم المخازن سعيد مزهر ورئيسة قسم الصيدلة رائدة بيطار.