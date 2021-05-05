22
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
طلبت إنهاء علاقتهما... فابتزّها ونشر صورها وفيديوهات فاضحة لها!
Lebanon 24
05-05-2021
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
وردت رسالة الى شعبة العلاقات العامة عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرّض مواطنة للابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات غير لائقة، عائدة لها، وذلك من قِبَل أحد معارفها السّابقين.
بنتيجة المتابعة جرى استماع إفادة المدّعية من قِبَل عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشّرطة القضائية، التي صرّحت أنّها تتعرّض للابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات وصور فاضحة لها من قبل شخص كانت تربطها به علاقة سابقة.
من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت إحدى دورياته من توقيف المشتبه به، الّذي اعترف بأنّه نشر صوراً وفيديوهات للمدّعية عبر تطبيق "واتساب"، وذلك بعد أن طلبت منه إنهاء علاقتهما.
أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.
#ما_تتصوّر
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما سيجري بين الحازمية والفياضية واليرزة
Lebanon 24
هذا ما سيجري بين الحازمية والفياضية واليرزة
01:45 | 2021-05-05
05/05/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تتجرأ وتنشر صورة من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
كارين رزق الله تتجرأ وتنشر صورة من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت
02:00 | 2021-05-05
05/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أساسي سيتخذه مصرف لبنان اليوم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرار أساسي سيتخذه مصرف لبنان اليوم.. ما هو؟
01:30 | 2021-05-05
05/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارمن لبس لنادين نسيب نجيم: فظيع إحساسك شو قوي !
Lebanon 24
كارمن لبس لنادين نسيب نجيم: فظيع إحساسك شو قوي !
00:35 | 2021-05-05
05/05/2021 12:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافي لبناني يكشف: ناصيف زيتون على علاقة بدانييلا رحمة..والأخيرة تنشر صورة ثم تحذفها (فيديو)
Lebanon 24
صحافي لبناني يكشف: ناصيف زيتون على علاقة بدانييلا رحمة..والأخيرة تنشر صورة ثم تحذفها (فيديو)
03:30 | 2021-05-05
05/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:40 | 2021-05-05
القاضية عون تقتحم شركة "Prosec" لتحويل الاموال (صورة)
15:16 | 2021-05-05
في عكار...حاول أن يهرّب آلاف الليترات من البنزين ولكن...
14:38 | 2021-05-05
منتهكين حرمة الموت...هذا ما حاول فعله سارقون في بلدة دير ميماس
13:46 | 2021-05-05
فهمي: الوضع الأمني مضبوط ولكن هذا ما يقلقنا
13:18 | 2021-05-05
عشية وصوله بيروت.. "رسالة شديدة الحزم" من لودريان لمسؤولي لبنان: هذه مجرد البداية
12:57 | 2021-05-05
لودريان "مستاء جدًّا" وتساؤلات ديبلوماسية عما إذا كان سيلتقي الحريري؟
فيديو
برنامج أميركي متطور في الشرق الأوسط.. تحطم طائرة في أربيل كَشَفَ التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
برنامج أميركي متطور في الشرق الأوسط.. تحطم طائرة في أربيل كَشَفَ التفاصيل (فيديو)
14:00 | 2021-05-05
05/05/2021 22:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر.. خاطرت بحياتها ونفخت الاكسجين في فم أمها المصابة بكورونا! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثر.. خاطرت بحياتها ونفخت الاكسجين في فم أمها المصابة بكورونا! (فيديو)
11:00 | 2021-05-05
05/05/2021 22:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الحدود اللبنانية وحمص... شحنة مخدرات مخبأة داخل "أبواب تاكسي" (فيديو)
Lebanon 24
بين الحدود اللبنانية وحمص... شحنة مخدرات مخبأة داخل "أبواب تاكسي" (فيديو)
10:16 | 2021-05-05
05/05/2021 22:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact