لبنان

الاتحاد الوطني للنقابات يدعو الى تظاهرة 9 ايار الشعبية

Lebanon 24
05-05-2021 | 08:19
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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "FENASOL"،اجتماعه برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله، وخصص للاول من ايار عيد العمال العالمي.

ووجه عبدالله والمكتب التنفيذي "نداء الى كل عمال لبنان للاتحاد في عيدهم العالمي والمشاركة الكثيفة في التظاهرة الشعبية الاحد 9 ايار، والتي ستنطلق من ساحة رياض الصلح في الحادية عشرة قبل الظهر "دفاعا عن لقمة العيش الكريم، حقوق الطبقة العاملة اللبنانية ومكتسباتها، دفاعا عن الضمان الاجتماعي وكل فروع تقديماته وحقنا في اقرار ضمان الشيخوخة".

وتوجه الى "عاملات لبنان وعماله: لنكن معا في تظاهرة 9 ايار الشعبية، ولنكن الصرخة المدوية في وجه الفساد والفاسدين المسؤولين عن افقار شعبنا وتجويعه، والمطالبة باسقاطهم ومحاسبتهم واستعادة الاموال المنهوبة".

وختم: "يا عمال لبنان، فلنكن معا في 9 ايار الخط الاحمر امام تمادي حيتان المال (...) والتجار الذين يشكلون اليوم كارتيلات الطحين والغذاء والدواء والنفط ومشتقاته واخفاء كل السلع المدعومة والمتاجرة بها في السوق السوداء كما الدولار واسعار العملات الاجنبية".
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