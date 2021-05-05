مطاردة وإحباط سرقة.. هذا ما حصل في مار مخايل (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، تنفيذاً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تكثيف الدوريات في شوارع وأحياء العاصمة ومنع السرقات وبث الطمأنينة في نفوس أهالي بيروت، وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة ميدانية في منطقة مار مخايل حوالي الساعة 21:44 من يوم الثلاثاء في 04-5-2021 ، لمح عناصر الدورية ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر يحملون أكياس بيضاء كبيرة الحجم وحقيبة كتف، وفور تنبههم لوجود الدورية حاولوا الاختباء خلف إحدى السيارات قرب شركة كهرباء لبنان في محاولة منهم لتشتيت انتباه الدورية، وعند اقتراب الدورية من المكان سارعوا الى الهرب باتجاه الضفة الأخرى من اوتوستراد الكرنتينا وتواروا عن الانظار، وقد تم ضبط المسروقات التي كانوا يخفونها في الأكياس والحقيبة التي كانت بحوزتهم من ادوات كهربائية وميكانيكية وصحية وأبواق سيارات وأدوات حادة وغيرها، تم تنظيم إفادة بالمسروقات وايداعهم مخزن المضبوطات.

من ناحية أخرى وحوالي الساعة 23:00 من تاريخه أعلاه، قام عناصر الفوج بإحباط سرقة أعمدة انارة صغيرة الحجم عائدة لبلدية بيروت كانت بحوزة مجموعة من الأولاد القاصرين قاموا باقتلاعها من محيط منطقة الكرنتينا، وصادف مرور الدورية من المكان وفور اكتشاف أمرهم سارعوا الى الفرار بعد ما آثرت الدورية عدم اللحاق بهم خوفاً من اذى قد يلحق بهم جراء تهورهم خاصة أنهم عبور أوتوستراد الكرنتينا بشكل عشوائي معرضين حياتهم وحياة الغير للخطر.