لبنان

القاضية عون تقتحم شركة "Prosec" لتحويل الاموال (صورة)

Lebanon 24
05-05-2021 | 15:40
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"جردوني من صلاحياتي"، كان هذا التصريح الاخير للقاضية غادة عون، عبر حسابها على "تويتر"، قبل ان تتسارع الاخبار، التي تشير الى ان عون تقوم في هذه الاثناء، بمداهمة شركة Prosec لتحويل الأموال في بعبدا، بعد رفض الشركة تسليم الداتا.

فهل تتكرر أحداث شركة "مكتف"، في بعبدا؟

واشارت المعلومات، الى ان القاضية عون، تمكث في مدخل الشركة، دون الادلاء باي تصريح، ولم تدخل حتى اللحظة الى غرف "الداتا".

وكان صاحب شركة "Prosec"،  قد طالب، القاضية عون، بالخروج من شركته، باعتبار ان نشاط الشركة يقتصر على العمليات الداخلية.

وفي وقت لاحق، وردت معلومات، عن طلب القاضية عون من "الحداد الافرنجي" ان يوافيها الى مقر الشركة.

 

لبنان

خاص

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