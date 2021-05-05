في وادي خالد.. تسطير محضر في حق صاحب سوبر ماركت

تابع مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة عناصر من مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، جولاتهم الميدانية على العديد من محطات الوقود والسوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية للتثبت من عدم الاحتكار او التلاعب بالاسعار.

وشملت جولة اليوم منطقة وادي خالد الحدودية حيث تم تسطير محضر ضبط في حق صاحب سوبرماركت لعدم التقيد بوضع لائحة بالاسعار على السلع المعروضة للبيع للمستهلك.