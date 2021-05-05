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لبنان
انتخاب قاضيين في هيئة مكافحة الفساد في 12 حزيران
Lebanon 24
05-05-2021
|
07:52
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صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: "إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عطفا على الدعوة لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تاريخ 10/7/2020، وعلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس الكورونا، وعلى الدعوة تاريخ 21/12/2020، وعلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق نظرا للظروف الاستثنائية عينها، وبناء على أحكام البندين "ج"/1 و"هـ" من المادة السادسة من القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020، يدعو الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك نهار السبت الواقع فيه 12/6/2021، في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر في قصر العدل في بيروت، كما أنه، وعملا بأحكام البند "ج/1" من المادة السادسة من القانون الرقم 175/2020 معطوف على المادة الرابعة من المرسوم الرقم 8785/2002، وفي حال عدم توفر النصاب (أي الأكثرية المطلقة للهيئة الناخبة) في الجلسة الأولى المحددة أعلاه، سوف يصار إلى عقد جلسة ثانية لإجراء الانتخابات في خلال مهلة أسبوع، أي يوم السبت الواقع فيه 19/6/2021 عند الساعة العاشرة صباحا، وسيصار إلى اتخاذ ما يجب من التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها تأمين سلامة المشاركين في العملية الانتخابية والتباعد في ما بينهم.
وإذ يجدد دعوة القضاة المتقاعدين المقبولين في منصب الشرف والراغبين في الترشح والذين لم يترشحوا لغاية تاريخه، إلى تقديم طلبات ترشحهم إلى أمانة سر مجلس القضاء الأعلى، على أن تكون مرفقة بسيرهم الذاتية (البند /ب/ من المادة السادسة من القانون المذكور)، وبمستندات تثبت أنهم مقبولون في منصب الشرف (البند ج/1 من المادة السادسة من القانون عينه)، يؤكد أنه سيصار إلى إعلام الهيئة الناخبة بأسماء المرشحين مع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد للانتخابات، فضلا عن أنه يمكن لكل مرشح إعداد تصور عن تطلعاته وبرنامجه، وعلى أن يتم إعلام القضاة الذين يشكلون الهيئة الناخبة بهذا التصور قبل الموعد المحدد للانتخابات".
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