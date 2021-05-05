أبي رميا بعد لقاء مشرفية: وافق على طلبات الاسترحام للمطاعم

التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا وزير السياحة والشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية في مكتبه في الوزارة.

وبعد اللقاء غرد ابي رميا عبر حسابه على "تويتر":

"لقائي اليوم مع وزير السياحة الدكتور رمزي مشرفية كان للمطالبة بتطبيق القوانين في كل لبنان تحصينا للعدالة والمساواة. أما فيما يخص المطاعم المقفلة بالشمع الاحمر في مدينة جبيل، فقد استجاب الوزير لطلبنا ووقع الموافقة على طلبات الاسترحام من اجل فض الاختام واعادة فتحها إبتداء من اليوم".