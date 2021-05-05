لبنان

الجميل مهنئا شمعون: لتضافر الجهود من اجل وصول الى حلول لمجموع الأزمات

Lebanon 24
05-05-2021 | 09:50
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زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل مركز حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو حيث قدم التهنئة للسيد كميل دوري شمعون على انتخابه رئيساً للحزب وكانت مناسبة للتداول في التطورات السياسية الراهنة في اطار التواصل الدائم بين الحزبين.

اللقاء حضره عضوا المكتب السياسي في الكتائب السيد جورج جمهوري والأستاذ روجيه ابي راشد ورئيس جهاز الإعلام السيد باتريك ريشا وعن الوطنيين الأحرار حضر امين عام الحزب المهندس بيار جعاره، امين العمل السيد انطوان الاسمر، امين الاعلام السيد بطرس طراف، بالإضافة الى عضوي المجلس السياسي المحامي سامي شمعون والسيد انطوان كرباج، كما شارك في اللقاء الرئيس الفخري للحزب دوري شمعون.

 وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول الى ايجاد الحلول اللازمة الكيانية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.
 
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