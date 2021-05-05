لبنان

هل يتوقف لقاح سبوتنيك في لبنان !

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2021 | 17:18
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في إطار متابعة إحدى الشركات الخاصة والبلديات لطلب شرائها لقاحات "سبوتنيك" ، شعرت بمماطلة وتأخير كبيرين ، وعند سؤالها عن الأسباب ، علمت أن هناك إشكالية كبيرة بين وزارة الصحة العامة والشركة المستقدمة حصراً للقاح ، مما سيؤدي بحسب مصدر مطلع ، الى وقف إدخال اللقاح الروسي الى لبنان طالما المشكلة لم تُحل .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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