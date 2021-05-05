هل يتوقف لقاح سبوتنيك في لبنان !

في إطار متابعة إحدى الشركات الخاصة والبلديات لطلب شرائها لقاحات "سبوتنيك" ، شعرت بمماطلة وتأخير كبيرين ، وعند سؤالها عن الأسباب ، علمت أن هناك إشكالية كبيرة بين وزارة الصحة العامة والشركة المستقدمة حصراً للقاح ، مما سيؤدي بحسب مصدر مطلع ، الى وقف إدخال اللقاح الروسي الى لبنان طالما المشكلة لم تُحل .