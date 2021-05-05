لبنان

نصرالله: كيان العدو يعلم أن عمره قصير وليس له مستقبل

Lebanon 24
05-05-2021 | 11:07
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أشار الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، خلال فعاليات "المنبر الموحد"، الى ان "الأحداث الأخيرة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه والتعبير عن صموده وثباته"، وقال:" رأينا مشاهد شموخ الشباب الفلسطيني وتفاعل أهالي الضفة وتفاعل قطاع غزة مع هبة القدس. وسقوط مرحلة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وأعمدته وسقوط صفقة القرن هي من جملة العوامل المهمة في المنطقة، والتطورات الأخيرة ستزيد من فرص تواصل محور المقاومة، وهو عامل مهم ومبشر يجعلنا نشعر بأن القدس أقرب"، لافتا الى ان "الأزمات العميقة داخل الكيان الصهيوني هي عوامل ايجابية تزيد المسؤولية اتجاه قضية القدس".

وقال: "ان كيان العدو يعلم أن عمره قصير وليس له مستقبل ونحن نؤمن بهذا المستقبل القريب".
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