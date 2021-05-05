بهية الحريري تتفقد المستشفى التركي في صيدا

تفتتح عند التاسعة من صباح غد الخميس رسمياً في المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق في صيدا حملة التلقيح ضد كورونا التي يطلقها تيار المستقبل لتلقي اللقاح الروسي ( سبوتنيك V ) المقدم من الرئيس سعد الحريري .وعشية انطلاق الحملة ، تفقدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري مركز التلقيح في المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق واطلعت على التحضيرات الجارية لإفتتاح الحملة رسمياً ، وجالت على اقسام المركز برفقة رئيسة مجلس ادارة المستشفى منى الترياقي وبحضور عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الدكتور ناصر حمود ومنسق عام التيار في صيدا والجنوب مازن حشيشو وعدد من اعضاء مكتب المنسقية ، وفريق العمل المشرف على الحملة من قبل قطاعات التيار " التمريض ، الصيادلة، التنمية الاجتماعية والشباب" ومن مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وجهاز المتطوعين في المؤسسة .واطلعت الحريري من الترياقي وحمود وحشيشو على الجهوزية التقنية واللوجستية لإنطلاق عملية التلقيح، واشرفت على اعطاء اولى جرعات اللقاح الروسي لمديرة المستشفى التركي السيدة منى ترياقي وعدد من ادارييه وبعض المواطنين .كما تفقد رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر مركز التلقيح في المستشفى التركي وجال على اقسامه برفقة الترياقي وحمود .