ينتحل صفة موظف في الـ"FBI" والـ"CIA".. ويستحصل على صور حميمة لفتيات لابتزازهن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:
م. ب. (مواليد عام 1971، لبناني الجنسيّة)
كذلك اعترف بتزوير جواز سفر أميركي وعدّة مستندات، منها بطاقة "FBI"، ورخصة سوق أميركية.
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر– بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.