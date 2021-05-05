ينتحل صفة موظف في الـ"FBI" والـ"CIA".. ويستحصل على صور حميمة لفتيات لابتزازهن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:



م. ب. (مواليد عام 1971، لبناني الجنسيّة)



الذي اعترف -بعد توقيفه من قِبَل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية- بالتّعرّف إلى فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتحلاً اسم ميشال فريد الجميّل، وأنّه موظفاً لدى الـ "FBI" والـ "CIA"، ويعمل أيضاً لدى شركة "فايسبوك"، فيستحصل على صورٍ حميمة لهنّ، ويُنشئ حسابات إلكترونية بأسمائهنّ، بهدف ابتزازهنّ في وقتٍ لاحق.

كذلك اعترف بتزوير جواز سفر أميركي وعدّة مستندات، منها بطاقة "FBI"، ورخصة سوق أميركية.



لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر– بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.