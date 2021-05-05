لبنان

رئيس مجموعة "CMACGM" زار مرفأ طرابلس: لخلق فرص جديدة لتنشيط الحركة

Lebanon 24
05-05-2021 | 18:23
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زار رئيس مجموعة cmacgm الفرنسية العالمية رودلف سعادة، يرافقه وفد يضم فرنسيين ولبنانين من الشركة مرفأ طرابلس، حيث كان في استقباله مدير المرفأ الدكتور احمد تامر ومسؤولو محطة الحاويات في المرفأ.

بداية، جال سعادة في ارجاء المرفأ، مبديا إعجابه ب"التقدم والتطور الحاصلين فيه، لا سيما في الجزء المخصص لخدمة الحاويات". واعرب عن استعداد شركته "لتقديم كل المساعدات التي من شأنها تعزيز وتطوير العمل المحلي والإقليمي للمرفأ، بما يخدم وضعيته التكاملية والتفاعلية مع مرفأ بيروت".

وشدد على "ضرورة خلق الدور الرائد للمرفأين في طرابلس وبيروت، انطلاقا من نقاط القوة التي يتمتع بها كل منهما، بعيدا عن اي شكل من أشكال التنافس او التغليب لدور احدهما على الآخر".

وشكر تامر لرودلف "تعاونه ودعمه الدائم للمرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأي بيروت وطرابلس"، مستذكرا "مسيرة والده الراحل جاك سعادة الذي كان من اهم الداعمين للبنان ومرافئه".

بعد الجولة الميدانية، عقد اجتماع عمل ضم ادارات المرفأ و cmacgm ومحطة الحاويات، وتم عرض مفصل للخطة الاستراتيجية والمالية لمحطة الحاويات، "بعدما اصبحت شركة cmacgm تمتلك مئة في المئة من اسهمها، إضافة إلى الخطوات التنفيذية التكاملية بين الإدارات الثلاث".

وفي ختام الاجتماع، أعطى سعادة توجيهاته لكل من ادارتي المحطة وcmacgm ب"تقديم كل الدعم والتسهيلات لزبائن مرفأ طرابلس من مصدرين ومستوردين"، مشجعا على "خلق فرص جديدة لتنشيط الحركة وزيادتها، خصوصا في المجالات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والترانزيت البري ونشاطات القيمة المضافة في المنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة".
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