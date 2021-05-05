إيطاليا تدعم مشروع الوجبات المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمية في لبنان

أعلنت السفارة الإيطالية في بيان، ان "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تلقى مساهمة سخية قدرها مليون يورو من الوكالة الإيطالية للتعاون للتنمية لدعم مشروعه للوجبات المدرسية. ومع استمرار إغلاق المدارس في لبنان، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات شهرية على شكل حصص غذائية إلى نحو 133.000 شخص من المحتاجين".وأشارت إلى أنه "بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 المستمرة، أغلقت المدارس أبوابها في لبنان منذ 29 شباط 2020. وبعد التشاور مع وزارة التعليم والتعليم العالي، عدل برنامج الأغذية العالمي برنامجه للوجبات المدرسية لتوفير حصص غذائية شهرية للأسر، وهذا يحل محل الوجبات الخفيفة اليومية التقليدية داخل المدرسة ويضمن استمرار حصول الأطفال وأسرهم على الطعام مما يساعد الأسر على إنفاق دخلها المحدود على حاجاتها الأخرى".الورداتوقال ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات: "إننا ممتنون جدا لشعب وحكومة إيطاليا على هذا الدعم السخي الذي ساعدنا على مضاعفة عدد الأشخاص الذين وصلنا إليهم منذ كانون الأول الماضي".أضاف: "يأتي ذلك في وقت أدت فيه قيود الجائحة المفروضة والأزمة الاقتصادية في لبنان إلى ارتفاع هائل في أسعار الأغذية، مما يعرض الأسر المستضعفة لخطر إضافي من جراء انعدام الأمن الغذائي".بومباردييريمن جهتها، قالت سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري: "إن إيطاليا ملتزمة مواصلة دعم السكان اللبنانيين، وتعتبر توفير الحقوق الأساسية، ومنها التعليم والأمن الغذائي، من أولويات جهودها في البلد. وتشجع إيطاليا، من خلال الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، على رؤية تجعل الأشخاص الأكثر حاجة محور سياستها في مجال المعونة".بروتشيزيوقالت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون للتنمية في بيروت دوناتيلا بروتشيزي: "إن الحصول على التعليم والغذاء هما من الحقوق الأساسية للأطفال والشباب، وهما اليوم في لبنان الوسيلة الحيوية للأجيال الصاعدة لبناء مستقبلهم ومستقبل بلدهم. وانطلاقا من هذا الهدف، يدعم التعاون الإيطالي برنامج الأغذية العالمي".وأشارت السفارة الإيطالية الى أن "مشروع الوجبات المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي أطلق في لبنان في عام 2016، يشكل شبكة أمان ضرورية تحفظ الأمن الغذائي للناس. ومن خلال توفير المساعدة الأساسية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، يهدف مشروع الوجبات المدرسية إلى منع الأسر المستضعفة اقتصاديا من الانزلاق إلى المزيد من الفقر. ولقد دعمت إيطاليا برنامج الأغذية العالمي في لبنان بمبلغ قدره حوالى 13 مليون يورو منذ عام 2014 أنفق نصفه تقريبا على الوجبات المدرسية".