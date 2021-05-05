لبنان

الترشيشي: "النقابات الزراعية سلمت فهمي ورقة عمل تضمنت 5 مطالب"...ما هي؟

Lebanon 24
05-05-2021 | 12:27
A-
A+
Doc-P-819851-637558399324839510.jpeg
Doc-P-819851-637558399324839510.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي في بيان أن "الإجراءات لمكافحة ظاهرة تصدير الكبتاغون بدأت بشكل فعلي مع الإعلان عن وضع جهاز السكانر في مرفأ بيروت قيد العمل، وقد بوشر بإخضاع كل الحاويات المعدة للتصدير إلى الفحص المشدد بواسطة جهاز السكانر".

ونقل عن "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي استمرار الإجراءات المشددة على كل المعابر الحدودية وتجهيزها بآليات المراقبة مع أولوية استمرار التواصل مع المعنيين في المملكة العربية السعودية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة ظاهرة تصدير الكبتاغون".

وأشار البيان إلى أن "نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفواكه برئاسة نعيم خليل ورئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي وعددا من المصدرين والمزارعين كانوا التقوا الوزير فهمي وتابعوا موضوع الاتصالات الجارية مع المملكة العربية السعودية والإجراءات".

ولفت إلى أن "النقابات الزراعية سلمت ورقة عمل إلى فهمي تضمنت 5 مطالب، هي :
1 - متابعة وملاحقة التجار الدخلاء والقبض على المهربين وكل من له علاقة في تهريب الرمان الملغوم وارتكاب هذه الجريمة النكراء.

2 - العمل على تركيب السكانر على كل المعابر الحدودية عبر شركات خاصة تعمل على نظام الBOT وتقوم بالمراقبة والصيانة الدورية وتتحمل المسؤولية عن كل خطأ يحصل وتضمن سلامة المواطنين في كل الدول.

3 - الطلب من مؤسسة ايدال تعزيز دور شركات المراقبة لديها وزيادة اجور المراقبين ليكونوا مسؤولين عن أي شحنة تصدر، وخصوصا الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

4 - الطلب من مؤسسة ايدال التشدد في مراقبة رش المنتوجات الزراعية بالأدوية والأسمدة والتاكد من خلوها من الترسبات، علما أن كل الأسمدة والأدوية الزراعية المستوردة تتطابق مع المواصفات الأوروبية والأميركية ولا يمكن إدخال أي منتج من دون هذه المواصفات.

5 - العمل مع وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وغرف التجارة والصناعة في كل المحافظات للتعاون من أجل كشف وإقصاء الشركات الوهمية ومنعها من الاستيراد والتصدير والطلب من نقابة المستوردين والمصدرين التأكد من ذلك، وتسجيل كل المصدرين والمستوردين بالنقابة للاطلاع على مدى قدرتهم على الاستيراد والتصدير على ألا تقل مزاولتهم للمهنة أقل من ثلاث سنوات".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:40 | 2021-05-05
18:19 | 2021-05-05
17:54 | 2021-05-05
17:40 | 2021-05-05
17:36 | 2021-05-05
17:28 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website