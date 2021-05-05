لبنان

حريق داخل غرفة لعمال أجانب في جونية...والدفاع المدني يتحرك

Lebanon 24
05-05-2021 | 12:53
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 أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقًا اندلع عصر اليوم داخل غرفة يقطنها عمال أجانب في حارة صخر، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حريق

جونية

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