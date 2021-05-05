لودريان "مستاء جدًّا" وتساؤلات ديبلوماسية عما إذا كان سيلتقي الحريري؟

أفاد ديبلوماسيون غربيون التقوا وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أخيرًا أنه "مستاء جدًّا" مما آلت إليه الأوضاع اللبنانية، مكررًا أمامهم انتقاداته العلنية للمسؤولين اللبنانيين الذين "يدفعون الأمور في لبنان نحو التهلكة".

وشدد لودريان وفق المصادر على أنه" قادم إلى بيروت في مهمة محددة سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لإبلاغهما رسالة فرنسية واضحة تحض على ضرورة استدراك الأمور قبل فوات الأوان".

وكرر لودريان بحسب المصادر "أن جوهر الموقف الفرنسي واضح للجميع وسبق أن جمع الرئيس ماكرون الأطراف اللبنانيين وتحاور معهم، وبالتالي فزيارته ليست استطلاعية أو للتحاور بل للإبلاغ الموقف الفرنسي ووضع عون وبري في الأجواء الفرنسية الأخيرة".

وفهمت المصادر أن لودريان "ليس في وارد إجراء أي لقاءات أخرى"، متسائلة: "هل سيلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري ، المعني الأول بعملية تشكيل الحكومة، ام سيصر على موقفه المبدئي بالاجتماع بعون وبري فقط؟".