لبنان

عشية وصوله بيروت.. "رسالة شديدة الحزم" من لودريان لمسؤولي لبنان: هذه مجرد البداية

Lebanon 24
05-05-2021 | 13:18
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عشية وصوله بيروت غرّد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان عبر حسابه على تويتر وكتب ما ترجمته:"سأكون في لبنان غدا برسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.
الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية ، وهذه مجرد البداية".
اضاف:"كما تضمن رحلتي تضامن فرنسا الثقافي في التعليم والطب والتراث ومع  اللبنانيات واللبنانيين الذين يتحركون من أجل بلدهم".
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