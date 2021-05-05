عشية وصوله بيروت.. "رسالة شديدة الحزم" من لودريان لمسؤولي لبنان: هذه مجرد البداية

عشية وصوله بيروت غرّد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان عبر حسابه على تويتر وكتب ما ترجمته:"سأكون في لبنان غدا برسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية ، وهذه مجرد البداية".اضاف:"كما تضمن رحلتي تضامن فرنسا الثقافي في التعليم والطب والتراث ومع اللبنانيات واللبنانيين الذين يتحركون من أجل بلدهم".