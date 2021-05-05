فهمي: الوضع الأمني مضبوط ولكن هذا ما يقلقنا

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن "الوضع الأمني مضبوط، لكن القلق على الوضع الامني المجتمعي الذي نتخوف من انفلاته".

وشدد فهمي في حديثٍ للـ"او تي في" على أن "الاساس هو المواطن الذي ادعوه الى التماسك وهداوة البال".

وأشار إلى أن "واجبات القوى الامنية حماية الاملاك العامة كائنا لمن تكن، وهي لم تتعاط مع القاضية غادة عون بل حافظت على حياة المواطنين".

وأعلن فهمي أنه وعد باجراءات عملانية على صعيد التصدير بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال: "سنقوم بخطوات تجاه الدول لاستعادة الثقة".

وعن تهريب المخدرات للسعودية، لفت إلى أن "نقاطا تفصيلية تتابعها شعبة المعلومات تحت اشراف القضاء، وأُوقف شخصان"، وأضاف: "القضاء سيتخذ الاجراءات القانونية بحق من هو وراء الشحنة ومن خلفها، وحتى الآن لا جهة سياسية خلفها ويبقى الكلام عن "حزب الله" في اطار الاتهامات".