لبنان

منتهكين حرمة الموت...هذا ما حاول فعله سارقون في بلدة دير ميماس

Lebanon 24
05-05-2021 | 14:38
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استشاط أهالي بلدة دير ميماس غضبًا حين وجدوا أبواب مدافن البلدة مخلعة في محاولة لسرقتها.

وتوجهت فورا الى المكان قوة من مخابرات الجيش اللبناني، وعناصر من مخفر برج الملوك للتحقيق في الحادثة.

إشارة إلى أنه ‎في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر فيها البلاد، ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة السرقات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي ظاهرة غير مسبوقة، كثرت موجة خلع أبواب المدافن الحديدية وسرقتها، بغية بيعها والاستفادة من ثمنها، في ظل ارتفاع سعر الحديد وبيعه بالدولار الأميركي، منتهكين بذلك حرمة الموت وكل المحرمات الدينية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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