في عكار...حاول أن يهرّب آلاف الليترات من البنزين ولكن...

أوقفت دورية من فصيلة حلبا في قوى الأمن الداخلي بيك آب من نوع هينو على طريق عام جبرائيل بمنطقة الجومة بعكّار مخبأ بداخله 6000 ليتر من البنزين في محاولة لتهريبها.



وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.