في طرابلس...بعد أن ألقى قنبلتين عليها...مخابرات الجيش تلقي القبض على مطلوب

قامت دورية خاصة من مديرية المخابرات في الجيش بعد الرصد والتعقب بتوقيف المدعو "م.ح" وذلك لإقدامه سابقاً بإلقاء قنبلتين على دورية من مخابرات الجيش أثناء مداهمته في منطقة جبل محسن وفراره في حينها إلى جهه مجهولة.وقد تم توقيفه في منطقة باب التبانة - طرابلس وإحالته إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.