جريحان في إشكال تخلله إطلاق نار في المنية

سقط جريحان نتيجة إشكال بين شبان تطور إلى إطلاق نار من سلاح حربي في المنية. وقد نقل الجريحان إثر ذلك إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة أسباب الإشكال وملاحقة المتسببين به.