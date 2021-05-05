لبنان

جريحان في إشكال تخلله إطلاق نار في المنية

Lebanon 24
05-05-2021 | 15:56
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سقط جريحان نتيجة إشكال بين شبان تطور إلى إطلاق نار من سلاح حربي في المنية. وقد نقل الجريحان إثر ذلك إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة أسباب الإشكال وملاحقة المتسببين به.
المصدر: الوكالة الوطنية
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إشكال

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