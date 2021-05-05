في أميون...صدمته سيارة وحالته حرجة

سقط جريح في حادث صدم قبالة مبنى بلدية أميون، حيث صدمته سيارة مرسيدس فضية مسرعة. وقد عملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى نقله إلى المستشفى، وحالته خطرة.