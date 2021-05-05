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لبنان
في أميون...صدمته سيارة وحالته حرجة
Lebanon 24
05-05-2021
|
16:50
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سقط جريح في حادث صدم قبالة مبنى بلدية أميون، حيث صدمته سيارة مرسيدس فضية مسرعة. وقد عملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى نقله إلى المستشفى، وحالته خطرة.
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