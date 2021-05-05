لبنان

تلويح الحريري بالاعتذار وارد

Lebanon 24
05-05-2021 | 17:00
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كشفت مصادر سياسية أن "تلويح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن عدم تشكيل حكومة جديدة وارد إلى حد كبير".

وأوضحت عبر "العرب" أن قرار الحريري بالاعتذار مرتبط بالعراقيل التي يضعها رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل في وجه تشكيل حكومة “اختصاصيين” استنادا إلى المبادرة الفرنسية".

وذكرت أن "الحريري لن يكتفي بالاعتذار عن عدم تشكيل حكومة، بل سيترافق اعتذاره مع خطوة أخرى سيقدم عليها تتمثل في الاستقالة من مجلس النواب مع أفراد كتلته النيابية مع ما يعنيه ذلك من تعطيل لمجلس النواب الحالي وفرض انتخابات نيابية جديدة أو تعطيل عمل مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية في الوقت ذاته".
المصدر: العرب اللندنية
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