لبنان

صمت مُطبَق

Lebanon 24
05-05-2021 | 17:09
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أطبقت دبلوماسية الصمت على أنفاس نواب وسياسيين في أكثر من تيّار حزبي، قبل وصول الوزير الفرنسي إلى بيروت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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صمت

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