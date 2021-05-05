علاقة مقطوعة

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Lebanon 24
05-05-2021 | 17:12
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انقطعت العلاقة أو تكاد بين مسؤول رسمي وموظف مدني كبير على خلفية خيارات ما قبل نهاية أيّار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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