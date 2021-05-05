لبنان

بحث عن مخرج

Lebanon 24
05-05-2021 | 17:16
A-
A+
Doc-P-819907-637558570735174773.jpeg
Doc-P-819907-637558570735174773.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يجري البحث عن مخرج لوقف قانون السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، قبل نفاذ الإجراءات التي يمكن ان تؤدي إلى العتمة الشاملة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة
lebanon 24
06/05/2021 02:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات تطعن بسلفة الخزينة المخصصة لكهرباء لبنان
lebanon 24
06/05/2021 02:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقوا أسلاكاً من محطات كهرباء لبنان ثم قاموا ببيعها.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
06/05/2021 02:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يجري في موضوع مناقصات الفيول لكهرباء لبنان
lebanon 24
06/05/2021 02:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24

كهرباء لبنان

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:40 | 2021-05-05
18:19 | 2021-05-05
17:54 | 2021-05-05
17:40 | 2021-05-05
17:36 | 2021-05-05
17:28 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website