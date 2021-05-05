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لبنان
لودريان سيُصرّ على التأليف فوراً.. دون التفاصيل
Lebanon 24
05-05-2021
|
17:28
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نصحت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" بانتظار ما يحمله الوزير الفرنسي من رسائل مباشرة تتصل بالملف الحكومي. وقالت أنه "لن يخرج عن سياق ما أعلنه سابقا من مواقف مرتفعة السقف، وأتت تغريدته الأخيرة لتصب في هذا السياق".
وأوضحت المصادر عبر "اللواء" أن "التحرك الفرنسي يأتي في ظل حراك خارجي يقوم على عدد من الملفات"، مشيرة إلى أن "الأفكار معروفة لدى الجانب الفرنسي حكومة وإصلاحات ومنع التدهور على قاعدة ما طرحه الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة إلى لبنان والتي ابدى الأفرقاء التزامهم بها"،
وأفادت أن "الوزير لودريان لن يدخل في بعض تفاصيل التأليف لكنه سيصر على قيام الحكومة فورا والانتقال إلى مرحلة العمل من أجل معالجة الوضع".
المصدر:
اللواء
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