لبنان

لا معلومات دقيقة حول اعتذار الحريري

Lebanon 24
05-05-2021 | 17:36
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قالت مصادر سياسية عبر "اللواء" إن "لا معلومات  جازمة أو دقيقة حول اعتذار الرئيس المكلف". ولفتت إلى أنه "لا بد من ترقب ما بعد حركة رئيس الديبلوماسية الفرنسية".
المصدر: اللواء
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