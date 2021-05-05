لا معلومات دقيقة حول اعتذار الحريري

قالت مصادر سياسية عبر "اللواء" إن "لا معلومات جازمة أو دقيقة حول اعتذار الرئيس المكلف". ولفتت إلى أنه "لا بد من ترقب ما بعد حركة رئيس الديبلوماسية الفرنسية".