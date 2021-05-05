لبنان

الحكومة تنتظر زيارة لودريان

Lebanon 24
05-05-2021 | 17:40
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أكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان "الرئيس المكلف سعد الحريري بانتظار زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان وما يحمله في جعبته لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، ليبني على الشيء مقتضاه والموقف الذي يتخذه بخصوص استمرار مهمته لتشكيل الحكومة ام لا".

وقالت عبر "اللواء" ان "الحريري يضع نصب عينيه المصلحة العامة للبلد والناس على الدوام، وليس مصلحته الشخصية، كما هي حال معظم السياسيين واستنادا الى هذه المعادلة الوطنية يتخذ مواقفه".
المصدر: اللواء
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